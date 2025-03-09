السجن يجمع أبطال مسلسلات رمضان 2025 وهؤلاء أبرز المحبوسين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - دخول البطل أو البطلة السجن يُعد حدثاً رئيساً في الدراما التليفزيونية، فدائماً ما تشهد أحداث المسلسلات التي تنتمى للنوعية الشعبية أو التي تدور أحداثها في إطار بوليسي وتشويقي، سجن البطل أو شخصية من الشخصيات الرئيسية الأخرى، وتشهد دراما رمضان دخول بعض أبطال مسلسلات الموسم بسبب قضايا مختلقة، ليكون هذا الحدث التي يغير مجرى الأحداث تماماً.

أحمد العوضي في فهد البطل

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بعد مرور أسبوع على انطلاق موسم دراما رمضان 2025، دخل عدد من الفنانين السجن حسب السياق الدرامي للأعمال التى يقدمونها، وعلى رأسهم الفنان أحمد العوضي الذي دخل السجن وقضى عقوبة 3 سنوات بتهمة قتل خطأ، وذلك خلال أحداث، حيث قتل فهد الذي يجسد دوره العوضي صاحب معرض أدوات صحية، بسبب محاولته التهجم على شقيقته راوية (كارولين عزمي) حيث إنهال عليه بالضرب بآلة حادة حتى الموت.

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عمرو سعد في سيد الناس

خالد سليم في وتقابل حبيب

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كذلك يدخل الفنان عمرو سعد السجن خلال أحداثويقضى عقوبة مدتها 3 سنوات، وذلك بعدما قرر الجارحي أبو العباس الذي يجسد دوره عمرو سعد دخول السجن بدلاً من والده رشدي (خالد الصاوي) في قضية إيصالات أمانة كان قد كتبها رشدي على نفسه، إلا أن ابنه الجارحي دخل وقضي المدة بدلاً منه وعندما يخرج يكون ذلك نقطة التحول في الأحداث حيث يكتشف أسرار والده التى أخفاها على مدار 20 سنة.من الفنانين الذين يدخلون السجن في موسم دراما رمضان 2025، خالد سليم وذلك خلال أحداثالذي يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز، حيث يجسد دور يوسف الذي يتورط فى العمل بتجارة غير مشروعة مع زوجته رقية العسكري (نيكول سابا)، إذ يدخل السجن فى الحلقات المقبلة التي سيجد نفسه هو زوجته رقية في صراع كبير مع ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تكشف عنها أسرار عديدة عن طبيعة عملهما.

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ياسمين صبري تسجن نيقولا معوض

محمد فراج في مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل "منتهي الصلاحية"، حيث يجسد محمد فراج شحصية صالح الذي تنهار حياته بعدما تقوده مشكلة في عمله لدخول السجن، ومن ثم يخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته وتصبح علاقته بابنته الوحيدة غير مستقرة، ويحاول بعد خروجه من السجن إصلاح وبناء حياته من جديد عن طريق القمار الإلكتروني. View this post on Instagram A post shared by Mohamed Farrag | محمد فراج (@fegoooo) وتشهد مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025، دخول عدد من أبطالها السجن ولعل أبرزهم محمد فراج في، حيث يجسد محمد فراج شحصية صالح الذي تنهار حياته بعدما تقوده مشكلة في عمله لدخول السجن، ومن ثم يخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته وتصبح علاقته بابنته الوحيدة غير مستقرة، ويحاول بعد خروجه من السجن إصلاح وبناء حياته من جديد عن طريق القمار الإلكتروني. تابعي المزيد.. محمد فراج وهدى المفتي.. سنة أولى بطولة في رمضان 2025

إياد نصار في مسلسل ظلم المصطبة

أحمد مكي في الغاوي

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تكشف أحداثللفنانة ياسمين صبري، دخول بطل العمل أمامها الفنان نيقولا معوض السجن، حيث أن الأحداث تُظهر تحويل نيقولا معوض الذي يلعب شخصية أسامة، حياة زينب (ياسمين صبري) إلى جحيم بعد زواجه منها بسبب أمراضه النفسية ونرجسيته، لتقرر الأخيرة الانتقام منه بإدخاله السجن حقها وحق والدها وشقيقها الذي كان قد سجنه أسامة أيضاً وأسرتها بأكملها.يدخل الفنان إياد نصار السجن خلال أحداثالمقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان، حيث يجسد شخصية حسن الذي يعيش قصة حب كبيرة مع ربيعة (ريهام عبد الغفور) ويرفض والدها زواجهما ليسافر إلى ليبيا بعد ذلك، ثم يتورط في قضية هناك يُسجن على إثرها لمدة 7 سنوات وعندما يعود إلى مصر يجد حبيبته ربيعه قد تزوجت من عدوه حمادة كشري (فتحي عبد الوهاب).الفنان أحمد مكي هو الآخر يدخل السجن خلال أحداثالمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، حيث ظهر خلال البرومو الرسمي للعمل وهو مقبوض عليه من قبل الشرطة، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي حول شمس العدوي الذي يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.

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