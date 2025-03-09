حسن الرداد يكـ شف عن حمل زوجته إيمي سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - كشـ ف الممثل المصري حسن الرداد أنه زوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم حامل بطفلهما الثاني، ورداً على سؤال حول رغبته في إنجاب صبي أم فتاة قال:"كل اللي يجيبه ربنا كويس، الأهم أن يكون بصحة جيدة، وهذه نعمة كبيرة.

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كلام الرداد جاء في لقاء خاص مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري، الذي يُعرض على قناة القاهرة والناس.

يذكر أن الرداد يطل في شهر رمضان المبارك في مسلسل "عقبال عندكوا" من إخراج علاء إسماعيل، ومن بطولة الممثلين حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد وعلاء مرسي.