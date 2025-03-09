ميرنا وليد - بيروت - في مطار دمشق الدولي استقبلت الممصلة السورية القديرة منى واصف ابنها الكاتب والناشط الحقوقي عمار عبد الحميد، الذي غاب عن سوريا لأكثر من 20 عاماً.
والتقطت العديد من الفيديوهات التي تظهر هذه اللحظات المؤثرة بين واصف وابنها.
وكان برفقة واصف مرح جبر، ابنة شقيقتها منى واصف.
وانتشرت هذه الفيديوهات بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت التعليقات التي تظهر تأثر الناس بهذه اللحظات بين الام وابنها.
يذكر أن واثف تشارك في عملين دراميين ضمن موسم رمضان 2025، هما "تحت سابع أرض" و"ليالي روكسي".
كانت هذه تفاصيل خبر في فيديو مؤثر جداً .. منى واصف تستقبل ابنها بعد 20 عاماً من الغياب عن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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