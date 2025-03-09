شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس فى حوار لـ"الخليج 365": حلمت فى بدايتى بلعب شخصية "شهرزاد" والحمد لله تحقق مع مسلسل جودر.. أجواء العمل خيالية وممتعة وعرضه على المنصات العالمية ينعكس على الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

خطف مسلسل جودر أنظار الجمهور وحفر اسمه في ذاكرة الدراما العربية، إذ يعتبره النقاد تحفة درامية، وأحد أبرز الأعمال التي استطاعت أن تلفت الأنظار وتترك أثرًا عميقًا في نفوس المشاهدين، فهو يجمع بين الإثارة والتشويق ليدخل المشاهد في عالم من السحر والغموض، ويقدم قصةً مليئة بالتفاصيل في عالم الاساطير، مع إعادة تعريف شخصية شهرزاد، ذلك الرمز التراثي الذي يحمل في طياته الكثير من الدلالات الإنسانية والثقافية.

شخصية شهرزاد، التي نعرفها من حكايات "ألف ليلة وليلة"، تمثل رمزًا للذكاء والمرونة والقدرة على مواجهة الصعاب وفي مسلسل "جودر"، أعادت النجمة ياسمين رئيس تقديم الشخصية بأسلوب مختلف، إذ مزجت بين القوة والضعف، الحكمة والعاطفة، حيث تجد نفسها في مواجهة مصير صعب يتطلب منها استخدام كل ما لديها من ذكاء وحكمة لتجاوز التحديات.

وعن تحديات تجسيدها لشخصية "شهرزاد" ومواصلة الجزء الثاني من "جودر" نجاح الجزء الأول، تحدثت ياسمين رئيس في حوارها لـ"الخليج 365":

- شخصية شهرزاد تطرح في الأذهان الكثير من التصورات.. كيف تخليتيها؟

تمنيت منذ فترة طويلة أن ألعب دور شهرزاد، وكان من قبل هناك مشروع قديم وتم عمل برومو كبير وكانت به شخصيات مختلفة ووقتها كنت في بداية مشواري في مجال التمثيل وتمنيت وتخيلت نفسي أجسد الدور، وتمر السنوات وكأن الأمنية تحققت وجاء لي دور شهرزاد، "ومفيش فتاة ما بتحلمش إنها تعمل الدور ده" خصوصا مع ياسر جلال ومشروع كبير من إنتاج أروما.

- قدمت شخصية شهرزاد بشكل رائع ولم يربط أحد بينك وبين من سبقك لتقديم الشخصية.. كيف استطعتِ فعل ذلك؟

حضّرت لها كما أفعل في أغلب أعمالي وشخصية شهرزاد هي فتاة بسيطة ولكن ذكية جداً، وحرصت على أن يكون نطقي صحيحا للغة العربية، وتدربت كثيرا على النص مع ياسر جلال ليخرج بهذا الشكل التلقائي خاصة أن النص مميز.

-كيف جهزت نفسك لتقديم المسلسل خاصة أن العمل شاق ويحتاج تدريبات على الرقص والاستعراض؟

بداية ظهور شهرزاد في الجزء الأول، كان هناك مشهد رقص طويل وتدربت كثيراً علي الحركات مع مدرب رقص، وكما قلت سابقا اللغة العربية أيضا كانت مهمة فشهرزاد هي الحكاءة التي تسحر الناس بكلامها وذكائها.

- كيف ترين دعم الشركة المتحدة للاستمرار في تقديم مثل هذه الأعمال خاصة أنها مكلفة؟

أتمنى أن تكون لدينا القدرة على إنتاج ليس فقط أعمالا ضخمة وإنما أيضا قصص مختلفة وقوية وتناقش مواضيع مهمة.

هل توافقين على استكمال أجزاء جديدة من حكايات "ألف ليلة وليلة" ويكون العمل طقسا ثابتا يرتبط في أذهان الأطفال بعد عرض الجزء الثاني؟

ردود الأفعال دائما تسعدني، فالعمل مقدم في النهاية للجمهور، وأتمنى أن تكون هناك أجزاء كثيرة فحواديت شهرزاد لا تنتهي.

إذا وافقت على تقديم جزء كل عام في رمضان ما الحدوتة التي تحبين أن تقدميها ولماذا؟

أحب تقديم قصة جديدة وعصرية وتكون بطلتها امرأة قوية.

وما الشخصيات الأخرى التي تحبين تقديمها مستقبلا من التراث العربى؟

لدي رغبة في تقديم شخصية نسائية من التاريخ، وليست هناك شخصية بعينها.

المسلسل يجمع الكثير من النجمات من أعمار مختلفة كيف كانت كواليس التصوير؟

كانت الكواليس ممتعة، وأغلب مشاهدي كانت مع ياسر جلال أو "شهريار"، وعندما كنت أرتدي ملابس شهرزاد وأدخل ديكور التصوير كنت أشعر وكأنني في عالم مختلف.

كيف ترين دبلجة مسلسل جودر للغة الروسية وعرضه على المنصات العالمية؟

أرى أن ذلك مهم للغاية، وخطوة في أن نوصل للعالم بأعمالنا بمستواها التقني والفني والكتابة، وشيء جميل أن تتم دبلجة أعمالنا وترجمتها، وأن يكون لها سوق عالمي لأنه سينعكس على الصناعة.

بعد نجاحك الكبير في الاستعراض والغناء بالمسلسل هل يشجعك هذا لدخول لعالم الفوازير؟

دائما أتحمس للأعمال الجديدة، وخوض تحديات مختلفة، وإذا عرض على مشروع جيد للفوازير سأتحمس لقبوله.

وماذا عن مشروعاتك الفنية المقبلة؟

أنتظر عرض مسلسل "منتهي الصلاحية" في النصف الثاني من رمضان، كما أستعد لتقديم مسلسل عن متلازمة داون يتم العمل عليه الآن.

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