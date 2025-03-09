تامر حسني يوجه هذه الرسالة لمي عز الدين وآسر ياسين وتامر محسن

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة تهنئة الممثلة المصرية مي عز الدين والممثل المصري آسر ياسين والمخرج المصري تامر محسن على نجاح مسلسلهم "قلبي ومفتاحه"، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

تامر نشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بوستر المسلسل وكتب: "يا مي مليون مبروك ليكي ولحبيبي آسر.. مسلسل جميل بجد ألف ألف مبروك ليكوا ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن".

مي ردت على تامر: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس".

"قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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