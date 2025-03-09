ياسمين عبد العزيز برسالة غامضة تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين جديدتين لها، وكتبت تعليقاً غامضاً أثارت فيه الجدل وهو :"مبسوطه اوي الحمد ربنا نصرني ربنا يدمها نعمة".



وتطل ياسمين في شهر رمضان المبارك في مسلسل "وتقابل حبيب" وهو بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، رشوان توفيق، نيكول سابا، صلاح عبد الله، إيمان السيد، حنان سليمان، بسنت شوقي، أنوشكا، منة عرفة، ندى موسى. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.