ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين جديدتين لها، وكتبت تعليقاً غامضاً أثارت فيه الجدل وهو :"مبسوطه اوي الحمد ربنا نصرني ربنا يدمها نعمة".
وتطل ياسمين في شهر رمضان المبارك في مسلسل "وتقابل حبيب" وهو بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، رشوان توفيق، نيكول سابا، صلاح عبد الله، إيمان السيد، حنان سليمان، بسنت شوقي، أنوشكا، منة عرفة، ندى موسى. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز برسالة غامضة تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.