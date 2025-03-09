أصالة تهنئ المرأة في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة السورية أصالة المرأة في عيدها الذي يصادف في 8 آذار/مارس من كل عام حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة أشادت فيها بقوة المرأة وعطائها والحب الذي تمتلكه وغيرها من المواصفات.
وفي تفاصيل ما كتبته أصالة:"كل سنه وكلّ ستّ ببلادنا المُتعَبه بخير وصبر وسعة صدر وأمل مايفارق خيالها وطموح مايغلبه خذلان كل سنه والست العربيه مثال للقوّه وللحب وللبناء والعطاء والجمال ومسؤوليه مغلّفه بكلّ الطمأنينه والأمان بتمنّى لكن حياة حلوه فيها قد ماعطيتوا حب يرجع لكن تقدير وإمتنان كلّ سنه والطيبات المؤنسات بخير".
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