ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية مي كساب عن أجور الممثلين، مؤكدة أنها لا تهتم للقب "الأعلى أجراً".

وقالت مي كساب: "عمري ما سألت عن أجور زمايلي لأنها أرزاق. رقم المشاهدة أهم من التريند، لأن التريند أصبح مدفوعًا، كما أن الإيرادات تفرق معي جدًا وأصدقها"، موضحة أن اهتمامها بأرقام المشاهدة بدأ بعد مشاركتها في مسلسلي "أحلام سعيدة"، و"عقبال عوضك".

وعن ترتيب إسمها في شارة المسلسل، قالت مي كساب خلال لقائها في برنامج "أرقام مع النجوم"، الذي تقدمه إيناس سلامة الشواف، عبر محطة راديو إنرجي 92.1: "رقم اسمي على التتر يسبب لي مشكلات، لأنني أحتكم الى الأصول، بينما البعض يعتمد على حسابات أخرى تتعلق بالشغل والمجاملات، وهو أمر يضايقني لأنه غير منصف".

كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تتحدث عن أجور الممثلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.