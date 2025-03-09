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ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري مهيار خضور سابقاً، عن لقائه بزوجته الممثلة السورية قمر خلف، مؤكداً أنه إلتقاها خلال مسلسل "طريق النحل" الذي عرض عام 2009، والذي جسد فيه شخصية إبنها وزوجها في آن، إذ تم استخدام "مكياج" لتغيير ملامح الوجوه.
وبعدها باتت اللقاءات بينهما تتكرر، ما أدى إلى ولادة مشاعر الحب المتبادلة بينهما، ورغم أن قمر خلف تكبر مهيار خضور بأربع سنوات، إلا أن ذلك لم يشكل عائقاً بينهما، بسبب "النضج" الذي تتمتع به قمر خلف، معتبراً أن ذلك أكثر ما لفته بها.
كانت هذه تفاصيل خبر فارق العمر لم يشكل عائقاً بينهما.. إليكم قصة حب مهيار خضور وزوجته وأجمل صورهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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