أحمد العوضي عن التصوير بمنطقة شق التعبان: التصوير كان ممتع

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضي خلال حواره لـ"الخليج 365" عن كواليس العمل في المسلسل مع المخرج محمد عبدالسلام بقوله: سعيد جدًا بالعمل مع مخرج صاحب وجهة نظر، ولديه رؤية مختلفة ظهرت فى أحداث المسلسل وستبرز بصورة أكبر فى الحلقات المقبلة التى ستشهد مفاجآت أكبر.

وعن منطقة شق التعبان التى تظهر خلال أحداث المسلسل قال أحمد العوضي: منطقة جميلة جدًا، وسعدت بالتصوير فيها خاصة أننى كل عمل أصور فى منطقة مختلفة تكون مناسبة للشخصية، وهو ما يجعل العمل قريبا للمشاهد والجمهور الذى يشعر بقرب من المسلسل حينما يشاهده.

يعرض، مسلسل فهد البطل الحلقة 8 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

