شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: توقعت النجومية لـ العوضي وشخصية غلاب في فهد البطل مستفزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد العزيز عن مشاركته في مسلسل فهد البطل وسبب تحمسه لدور "غلاب"، حيث قال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "شركة الإنتاج والفنان أحمد العوضى اتصلا بى وعرضا على الدور، و«العوضى» له معزة خاصة لدى منذ أن رأيته للمرة الأولى أثناء تصوير مسلسل «كلبش 3»، وتوقعت له النجومية والنجاح، وعندما قرأت سيناريو «فهد البطل» وجدته مكتوبا بشكل مميز، وجذبتنى شخصية غلاب التى أجسدها، فهى شريرة ومستفزة ومليئة بالتفاصيل وجديدة على، وهذا ما جعل لدى نوع من التحدى لأجسده".

وعن سؤاله كيف يكون الدور جديد رغم تقديمه أحد أبرز أدواره الصعيدية في "ذئاب الجبل" قال أحمد عبد العزيز: "الجديد هو هذه النوعية من الشخصيات، ففى «ذئاب الجبل» رأينا شخصيات كثيرة مختلفة، منها الطيب والشرير، وأيضا الشاب المتعصب الذى يؤثر الحب به، ويجعله رقيق القلب، ويستطيع أن يتفهم أن شقيقته أحبت شخصاً، ورغم تنوع الشخصيات لم نر شخصية بهذا الشر الظالم المفترى الزائد عن حدة، كما هو موجود فى شخصية العمدة «غلاب» فى مسلسل «فهد البطل».

وتابع أحمد عبد العزيز: "الشخصية جديدة من حيث صياغة الشر الذى تتضمنه، بالإضافة إلى الجانب الإنسانى بداخله، والبيئة والتربية والنشأة والمجتمع حوله ربما تُغير من الإنسان ويكون فى مكان آخر، فهى شخصية ثرية. مسلسل «فهد البطل» يصنف دراما شعبية بخط صعيدى، لأن أصل «فهد» من الصعيد، ثم يسافر هربا إلى إحدى المناطق الشعبية".

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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