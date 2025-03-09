شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: لا أخاف من تقديم أدوار الشر ورصيدى من أدوار الخير يسمح لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد عبد العزيز عن مشاركته في مسلسل فهد البطل، وعدم تخوفه من تقديم دور الشر وخسارة جزء من جمهور، قائلاً في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "لم يعد الأمر كذلك، الجمهور المصرى أصبح متمكنًا ويشاهد الكثير من الأعمال".

وتابع أحمد عبد العزيز: "بالإضافة إلى أن رصيدى من أدوار الخير والطيبة والنماذج البطولية التى قدمتها تسمح لى بتقديم أدوار شر، والجمهور أصبح لديه فهم، ويستطيع أن يحكم على الأداء الفنى، اعتاد الجمهور على مشاهدة الفنان فى عمل واثنين فى ذات الوقت فى شهر رمضان، ويستطيع التفرقة بين الشخصية الحقيقية والشخصية الموجودة بالمسلسل".

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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