شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي عن كارولين عزمي: سعيد لنجاحها بدور مختلف عن العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنان أحمد العوضي عن مشاركة الفنانة كارولين عزمى على التوالى معه بعد مسلسل "حق عرب" في فهد البطل خلال حواره مع الخليج 365 بقوله: "هناك كيميا بيننا بالتأكيد، فقد نجحنا العام الماضى فى "حق عرب"، بعدما تألقت بدور البنت دلوعة والدها، التى تهتم بدراستها، وبالتالى حينما تقدم هذا العام دور الفتاة الشعبية، فهو تحد، وأنا سعيد جدا بنجاحها فيه وردود الأفعال الإيجابية حولها.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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