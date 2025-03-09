شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 8.. عجيبة تدس السم لضرتها فى الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل محاولة عجيبة دس السم فى كوب شاي ضرتها وفاء (صفاء الطوخي)، ولكن أحمد عبد العزيز جاء وجلس معهما لتترك الشاي وتنتهي الجلسة وتفشل محاولة عجيبة.

بدأت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل من خلال مواصلة تهديد حجاج عبد العظيم وفضحه لسر فهد بخصوص أنه تربى فى إصلاحية مدعيا أن كارولين عزمي ليست شقيقته.

وحينما ذهبوا لقسم الشرطة أخبروه أنهم أشقاء وأثبتوا بالورق قبل أن يقوم العوضى بإخراج دليل يثبت تورط حجاج عبد العظيم فى قضية آثار ليتم الحجز على والد كناريا فى القسم.



مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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