شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: "أخدت وقت لأقتنع بشخصية غلاب وأجد له مبررات ودوافع إنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن الصعوبات التي واجهته في تقديم شخصية غلاب في مسلسل فهد البطل، قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "هناك العديد من الصعوبات، فعلى مستوى الشكل، كانت هناك صعوبات بأن نرى «غلاب» فى مرحلتين عمريتين، مرحلة وهو عنده 60 سنة وهى المرحلة الأبلغ والمعاصرة، ومرحلة وهو فى الثلاثينيات من عمره، فهناك فرق كبير، ويجب أن يكون الشكل مقنعا فى المرحلتين".

وتابع أحمد عبد العزيز: "أما على مستوى الأداء والإحساس بالشخصية، تمثلت الصعوبة فى اقتناعى بوجود شخص يمكن أن يعمل هذا الشر وأصدقه وأتبناه، وأخد وقتا معى لكى أقتنع وأرى له مبررات مقنعة ودوافع إنسانية حقيقية تجعله يتصرف على هذا النحو".

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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