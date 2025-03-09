شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: تدربت كثيرًا على نص مسلسل جودر مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة ياسمين رئيس في تصريحات لـ"الخليج 365": "حضرت لشخصية شهرزاد في مسلسل جودر، كما أفعل في أغلب أعمالي وشخصية شهرزاد هي فتاة بسيطة ولكن ذكية جدًا وحرصت على أن يكون نطقي صحيحًا للغة العربية وتدربت كثيرًا على النص مع ياسر جلال ليخرج بهذا الشكل التلقائي خاصة أن النص مميز".

وأكملت ياسمين رئيس، "بداية ظهور شهرزاد في الجزء الأول، كان هناك مشهد رقص طويل وتدربت كثيراً علي الحركات مع مدرب رقص، وكما قلت سابقا اللغة العربية أيضا كانت مهمه فشهرزاد هي الحكاءه التي تسحر الناس بكلامها وذكائها".

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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