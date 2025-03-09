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صفحة ليفربول تحتفى بإنجاز محمد صلاح بواسطة "قلبى ومفتاحه"

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القاهرة - سامية سيد -  

نشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي صورة لاحتفال محمد صلاح الليلة بعد دخوله تاريخ هدافي بالوصول للمركز الخامس فى ترتيب الهدافين على المستوى التاريخي للدوري الإنجليزي.

وعلقت الصفحة عليه بكتابة اسم مسلسل (قلبى ومفتاحه)، وهو ما دفع محمد دياب أحد أبطال العمل الذي يعرض بنفس الاسم فى دراما رمضان 2025 لنشر الصورة وكتابة الحمد لله.

من جهة أخرى هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، بمناسبة تتويجه بلقب الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الإنجليزي بعد ما عادل رقم أجويرو.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تهنئة لصلاح جاء نصها كالتالى: "الملك المصري يعزف على أنغام التاريخ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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