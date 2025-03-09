شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 8.. الشيخ عبد الأحد يحذر جودر برسالة بخصوص الكنوز الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2, والذى يُعرض على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، رسالة تحذيرية لجودر "ياسر جلال" من خلال الجن داهش: "ولدي جودر اكتشفت بعد ذهابك أن الشمعيين اخترقوا نظام الحراسة حول قصري، ولو أنهم عرفوا بباب الكنوز أوصيك بمزيد من الحرص، سأطلعك بما يستجد أولا بأول".

وأقنع الشيخ عبد الحق "أحمد فتوح" الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" أن يعفو عن ابنته جوهرة "تارا عماد"، بعدما خانتهما وحاولت التخلص من جودر بمعرفة الخادم عاكف.

يُعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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