شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف بين نور اللبنانية وتارا عماد ضد ياسر جلال فى مسلسل جودر 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة الثامنة من مسلسل جودر 2، يتشكل تحالف غير متوقع بين جوهرة (تارا عماد) وشواهي (نور اللبنانية)، حيث تتلاقى مصالحهما رغم اختلاف أهدافهما، وفي حين أن جوهرة لم تتخلَّ عن رغبتها في السيطرة على جودر (ياسر جلال)، تجد في شواهي مفتاحًا لتحقيق ما لم تستطع الوصول إليه بمفردها.

الاتفاق بينهما بسيط لكنه يحمل عواقب كبيرة، جوهرة تسلّم شواهي رسالة والدها التي تحمل سر فك الرصد، وفي المقابل، تتكفل شواهي بوضع جودر تحت قدميها، سواء كان ذلك للانتقام أو لصنع حكاية سعيدة تجمعهما، لكن هل ستسير الأمور كما خطط لها، أم أن هذا التحالف قد ينقلب ضدهما في لحظة غير متوقعة؟

تدور أحداث مسلسل "جودر 2" استكمالاً لأحداث الجزء الأول في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر بن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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