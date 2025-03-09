شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. أنوشكا تصفع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى يتدخل والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تحضر إجلال (أنوشكا) أثناء منع الأمن ليل (ياسمين عبد العزيز) من مغادرة الفيلا وتتظاهر بأنها غاضبة مما حدث، خاصة أن الأمن دفع ليل أرضاً، ولكن ليل تتحدث معها بصوت عال وتتطاول عليها، لتفاجئها إجلال بصفعها على وجهها وتعطى تعليمان للأمن بعدم إخراج ليل إلا بمفردها وبدون بناتها أو حتى شنطة ملابس.

يحضر فارس ويرى ما حدث ويتدخل وسط صدمة من تصرف والدته، ويعد ليل بأن كل ما تريده سيحدث، وبالفعل بعد قليل بصطحب ليل وبناتها ويخرجها من الفيلا ويوصلها إلى سيارتها بصحبة بناتها ويؤكد لها أنه قام بذكل لأنه مقتنع بأن هذا هو حقها رغم أن ذلك سيجعله يدخل في صدامات كبيرة مع والدته وشقيقه يوسف (خالد سليم).

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب تصاعد الأزمة بين ليل وعائلة أبو العزم المتمثلة في زوجها يوسف (خالد سليم) وحماتها اجلال (أنوشكا) حيث فوجئت ليل أن يوسف ذهب إلى مدرسة بناتها واصطحبهم معه إلى الفيلا دون إخبارها بالأمر، تغضب ليل من تصرف يوسف وتذهب مسرعة إلى الفيلا وتجهز حقائب بناتها وعندما جاءت تخرج من باب الفيلا وجدت الحرس يمعنها من الخروج بناء على تعليمات من إجلال هانم.

وخلال أحداث الحلقة، رفضت رفض إجلال لهجة التهديد من ليل، لها بعدما زارتها فى المنزل محاولة لاقناعها بأهمية زيجة يوسف لرقية العسكرى (نيكول سابا)، وتطلب لوالدة ليل التي تجسد دروها حنان سليمان أن تعقلها والا ستكون فى عداء شخصى معها، وؤكد اجلال لوالدة ليل أن ابنتها ستكون الخاسرة الوحيدة فيما يحدث لان بناتها من يوسف أبو العزم سيعيشوا معها في منزل العائلة.



مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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