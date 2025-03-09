شكرا لقرائتكم خبر عن خيمة البالون الرمضانية تواصل تقديم فقراتها بمسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم تقديم فقرات خيمة البالون الرمضانية لليوم الثامن والتي تقام بمسرح البالون.

تقام خيمة البالون الرمضانية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وقدم السيرك القومي تحت قيادة الأستاذ وليد طه مجموعة من فقرات السيرك القومي المتنوعة وقدمت فرقة الالآت الشعبية تحت إشراف الفنانة لبنى الشيخ إستعراض عرائس ماريونت وقدمت فرقة أنغام الشباب تحت إشراف الفنان وليد الحسيني فقرة التخت الشرقي.

وضمن فاعليات خيمة البالون الرمضانية وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية تم عرض فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، عمرو عبدالجليل، شريف منير .. تأليف عمر عبدالحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال.



خيمة مسرح البالون