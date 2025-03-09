شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 8.. أحمد العوضي ينجح فى مهمته الأولى لدى توفيق التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل نجاح العوضى فى مهمته الأولى لدى توفيق التمساح بعدما وصل إلى عدنان الذى سرق الذهب وأوصله إلى نادر نجل توفيق.

أظهرت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل صدمة اسيا الكبيرة بعدها علمت بأنها حامل حينما وقعت وذهبت لتكشف برفقة صديقتها.

وذلك فى الوقت التى كانت تخبر فيه صديقتها بمدى إعجابها بعمر نجل غلاب الجارحى.

كانت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل شهدت اعتراف احمد العوضى لنيران نور الدين بحبه لها كما عزمها على العشاء بصحبة اختها.

كما اعترفت له ميرنا نور الدين بانها تحبه ايضا وتبادله نفس المشاعر.

شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل هرب ابن عصام السقا من أمه بعد ضرب زوجها له ليصل لوالده الذى دخل عليه الشقة وبعد ضربه أخبرته أنها متزوجة عرفى منه.

بدأت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل من خلال مواصلة تهديد حجاج عبد العظيم وفضحه لسر فهد بخصوص أنه تربى فى إصلاحية مدعيا أن كارولين عزمى ليست شقيقته.

وحينما ذهبوا لقسم الشرطة أخبروه أنهم أشقاء واثبتوا بالورق قبل أن يقوم العوضى بإخراج دليل يثبت تورط حجاج عبد العظيم فى قضية اثار ليتم الحجز على والد كناريا فى القسم.



مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما فى تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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