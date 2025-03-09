شبكة تليفزيون الحياة ترند رقم 1 على موقع إكس

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القاهرة - سامية سيد - تصدرت شبكة تلفزيون الحياة ترند رقم 1 على موقع «إكس» «تويتر» سابقا، بعد إذاعتها الحلقة الثامنة من برنامج «أجمل ناس» للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والذي ينقسم إلى فقرتين، الأولى هي «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».

في الحلقة الثامنة، التقى «الليثي»، مع نجاة عبدالفتاح، والتي لديها ضيقة مالية نتيجة زواج نجلتها، وتعمل حالياً «خفيرة» في إحدى العمارات السكنية، كشفت «نجاة» تفاصيل حالتها للدكتور عمرو الليثي، أثناء الحلقة، قائلة: «زوجي مريض بالغضروف ولديّ 3 بنات زوجتهم.. ودخلي الشهري من العمارة 3 آلاف جنيه وبسدد بيهم أقساط في أكثر من بنك».

خلال الحلقة، التقى «الليثي» مع «أبطال رمضان» وهم مجموعة الشباب يعملون في بيع التمور، وتحدث معهم عن التمور وأنواعها، ثم أجرى مسابقة وحصل كل فائزة على مبلغ 2000 جنيه.

ينقسم برنامج «أجمل ناس» إلى فقرتين، الأولى هم «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».

يذاع برنامج «أجمل ناس» يوميا خلال شهر رمضان في الساعة 6:30 بعد الإفطار والإعادة 4:45 قبل أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.

كما تذيع شبكة تليفزيون الحياة خلال شهر رمضان باقة متنوعة من المسلسلات بجانب بثها صلاة التراويح منها فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي وحكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان وأثينا.

يُذكر أن شبكة تليفزيون الحياة، تحرص دائماً على التنوع في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لجمهورها في كل مكان، وتعزيز قوى مصر الناعمة.