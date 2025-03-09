سينتيا كرم تتصدر الترند بموهبتها الاستثنائية وحضورها اللافت في مسلسل بالدم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 01:19 صباحاً - منذ أطلت في مسلسل "بالدم"، لفتت الفنانة سينتيا كرم انتباه المشاهدين الذين استوقفهم تمثيلها اللافت وموهبتها الفذة والصادقة بكل المقاييس. سينتيا كرم صاحبة الأداء المتقن، التي بدأت تكتسب شهرتها منذ مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" بدورته الأولى في العام 2003، استطاعت بعفويتها وتلقائيتها أن تؤدي دورها بشكل مميز في مسلسل "بالدم" بعيداً عن أي نمطية فأثبتت أنها نجمة بكل معنى الكلمة.

أدت سينتيا كرم دوراً معقداً في مسلسل "بالدم"

هي عدلا الفتاة البسيطة ذهنياً التي تؤدي في مسلسل "بالدم"، دوراً صعباً معقداً ليس من السهل تجسيده. إذ أن أي ثغرة في تقديمه قد توقعه في فخ الانتقاد أو عدم القبول من المشاهد. لقد أتقنت سينتيا كرم تجسيد شخصية عدلا التي تعيش في عالم بسيط ونقي، محدثة توازناً بين البساطة والسذاجة والبراءة وطيبة القلب.

View this post on Instagram A post shared by بالدم ~ updates (@beldam_updates)

إطلالة بعيدة عن الاهتمام بالشكل الخارجي

واكتمل نجاح هذه الشخصية بجرأة عدلا التي تطلبت منها إطلالة بعيدة عن أي مظاهر للأناقة وأيضاً التخلي عن الاهتمام بالشكل الخارجي لناحية الملابس الباذخة، كذلك أطلت سينتيا كرم من دون ماكياج أو تسريحة منسّقة، ما جعل شخصيتها تتسم بالصدق وتتسلل بسهولة وانسيابة إلى المشاهدين الذين تفاعلوا مع أدائها الصادق وتعابير وجهها وطريقة كلامها وصوتها وبكائها وبراءتها وضحكتها، وتعاطفوا معها لجهة وقوعها ضحية حبها الصادق لمروان (وسام فارس) وهو شاب مخادع يقوم باستغلالها للحصول منها على المال بالرغم من فقرها حيث أوهمها أنه يحبها ويريد الزواج منها.

View this post on Instagram A post shared by بالدم ~ updates (@beldam_updates)

عايدة صبرا تشيد بالفنانة سينتيا كرم

لم تتأخر سينتيا كرم بكسب إعجاب المشاهدين. فمنذ مشاهدها الأولى في المسلسل، تصدرت الترند وأصبحت حديث الناس. وهذا النجاح لمسته سينتيا بنفسها من خلال الأصداء التي وصلتها عن شخصية عدلا التي تقدمها. ومن خلال منشور لها على حسابها إكس اتسم بالطرافة والفرح والحب، وجهت الشكر لمتابعيها معبّرة عن حبها لهم معترفة أنها سعيدة بهذا الكمّ من الحب وأن قلبها مليء بالفرح وعلقت قائلة:" انتو شو انتو؟؟؟؟ ما في احلى منكن ومن تفاعلكن!!! قلبي رح يبجّ متل طنجرة الضّغط اذا ما نفّستوها! انا بحبّكن باكو باكو .. كتير باكو... وانشالله كل الكواكب بتلِفّ لصالحكن! وعطارد ما يعارض!". وقد انهالت التعليقات على منشور سينتيا من الفنانين ومتابعيها الذين أجمعوا على نجاحها بتقديم دور عدلا. فعلقت الممثلة والكاتبة والمخرجة عايدة صبرا أستاذة التمثيل الإيمائي في برنامج ستار أكاديمي للموسم الأول والثاني، حيث كانت أستاذة الفنانة سينتيا كرم في الأكاديمية، معبرة عن إعجابها بموهبتها قائلة:" من زمان بتستاهلي كل النجاح يا أمورة يا مبدعة. وتأخروا كتير تيعطوكي فرصة. لو بيحضروا مسرح كانوا شافوا إبداعك من زمان. عقبال ما تضللي مزينة الشاشات. بتعرفي قديه بحبك".



وقد نشرت سينتيا كرم صورتين لها من المسلسل وأرفقتهما بتعليق عبرت من خلاله عن امتنانها وسعادتها بتعليقات متابعيها قائلة:"أنا عاجزة تمامًا عن التعبير عن مدى امتناني لكل تعليقاتكم. أنا أقرأها كلها!!!! قلبي مليء بالفرح والامتنان! شكرًا لكم على كل ما تفعلونه من أجلي. أحبكم من أعماق قلبي. أنتم عائلتي!!".

نبذة عن سينتيا كرم

بروز سينتيا كرم في "بالدم" هو تكملة لمسيرة تصاعدية بالنجاح بدأتها منذ اشتراكها في برنامج "ستار أكاديمي" بدورته الأولى في العام 2003 . درست التمثيل والإخراج في كلية الفنون الجامعة اللبنانية. شاركت في العديد من المسلسلات منها بكير، الزيارة، أمنيزيا، سنعود بعد قليل، أوتيل البير، قصص نسوان-خماسية سوزان، سقف العالم. وفي السينما لديها مشاركات في أفلام : ع مفرق طريق، رحلة الشام 2701، Damascus Time، بالقانون، نسوان. وبرزت بمشاركتها في مسرحيات عدة منها: معمول، يوميات مسرحجي، إلا إذا، ورا الباب، ناطرينو، حضارة، حمام عمومي، ظلال، مطلوب". كذلك كان لديها تجارب في تقديم البرامج منها :" جاهزة للجازة"، بيتي".

مسلسل "بالدم"

يحظى "مسلسل" بالدم منذ حلقته الأولى بنجاح باهر متصدراً الترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمي وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي وكتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.