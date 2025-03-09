شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 8.. نادين ويوسف يصلان إلى دينا سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ يوسف " أحمد مجدى" خلال أحداث الحلقة الثامنة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، نادين " ريهام حجاج" الوصول لدينا سامي " ياسمين الهوارى" التي اكتشف أنها كانت متزوجة منذ سنتين وأنها قد فتحت شركتها الخاصة، وذهبا لمقابلتها والحديث معها عن مشروع أثينا أيام الجامعة وسبب انتحار محمود.

وذهبت الطالبة ياسمين " جيدا منصور" إلى العميدة إيمان السعداوى " سوسن بدر" لتعرض عليها الفيديو الذي أرسله لها أثينا عن مي، والذي يظهر فيه حديثها عن معانتها من معامله والدها وحبها لمحمود ومحاولة إقناعها بأن "أثينا" ليست موجودة في الأساس، وأن نادين تقول أى كلام للطلاب".



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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