شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 8.. سوسن بدر سبب رفض مشروع أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت نادين "ريهام حجاج " خلال أحداث الحلقة الثامنة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، و يوسف " أحمد مجدى" أن عميدة الجامعة " إيمان السعداوى " سوسن بدر، هي من تقف وراء رفض مشروع أثينا لمحمود فى الجامعة و أنه وقتها دخل فى خلاف شديد معها وبعد ذلك دخل فى حالة أكتئاب.

كما تحدث الدكتور أدهم " نبيل عيسى " مع نادين " ريهام حجاج" ، حول أسباب تواصل الطلبة مع حساب أثينا الغامض و أن هؤلاء الطلبة يدرسون مواد ميديا و Network، وCoding وهي مواد تتطلب ذكاء ما جعلهم عرضة للتأثر.



وعلقت نادين على ذلك قائلة: "ربما يكون هذا ما يسعى أثينا لإثباته، أن الطلبة أصبحوا يمتلكون معلومات وثقافة بدون خبرة حقيقية في الحياة، ما يجعلهم عرضة للاختراق و التأثير النفسى عليهم"



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.





مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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