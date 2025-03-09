شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى ومفتاحه الحلقة 8.. آسر ياسين يخبر مى عز الدين بترك العمل لدى دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتصل محمد (آسر ياسين) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 8 بميار (مي عز الدين) أثناء جلوسها مع صديقها، وأخبرها أنه أخيرا ترك العمل لدى أسعد (دياب) بعدها سلمه وصل الأمانة المأخوذ عليه غصبا عنه، لتخاف ميار عليه من أسعد.

وكانت ميار أخبرت صديقتها أنها استمعت إلى أصوات ضرب نار ووجدت مسدسا مع أسعد (دياب)، ولم تعلم ما حدث ولكنها تخاف منه ومن أفعاله، وذلك بعدما تهجم بعد الرجال على مخزن أسعد وبعد تبادل النار، توفي أحد الرجال.

وكانت الحلقة الماضية من العمل شهدت تدبير إسماعيل (أحمد خالد صالح) مكيدة إلى محمد عزت (آسر ياسين)، بعد معرفته بترتيب أسعد (دياب) لزواج شقيقته عاليا (تقى حسام) منه، حيث دعاه إلى شقته لتناول العشاء، وقام بإعطائه مخدرات وكحول، ليغيب عن الوعي، وأتى بأحد السيدات إليه، وقام بتصويره معها ليوقعه مع أسعد، وعندما استيقظ محمد أوهمه بنومه حتى لا يسأله عما حدث.

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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