شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 8.. نجل عصام السقا يهرب من أمه بعد ضربه من زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل هروب ابن عصام السقا من أمه بعد ضرب زوجها له ليصل لوالده الذى دخل عليه الشقة وبعد ضربه أخبرته أنها متزوجة عرفى منه.

أيضا كانت هناك محاولة من عجيبة بدس السم إلى درتها وفاء (صفاء الطوخى ) فى كوب شاى ولكن جاء أحمد عبد العزيز وجلس معهم لتترك الشاى وتنتهى الجلسة وتفشل محاولة عجيبة.

بدأت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل من خلال مواصلة تهديد حجاج عبد العظيم وفضحه لسر فهد بخصوص انه تربى فى اصلاحية مدعيا أن كارولين عزمى ليست شقيقته.

وحينما ذهبوا لقسم الشرطة أخبروه أنهم أشقاء واثبتوا بالورق قبل أن يقوم العوضى بإخراج دليل يثبت تورط حجاج عبد العظيم فى قضية اثار ليتم الحجز على والد كناريا فى القسم.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما فى تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.