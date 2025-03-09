شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى ومفتاحه الحلقة 8.. ميار تحكى لصديقتها عن ضرب النار المتسبب به أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 8 والتي جاءت حب في الزنزانة بحديث ميار (مي عز الدين) إلى صديقتها لتخبرها أنها استمعت إلى أصوات ضرب نار ووجدت مسدسا مع أسعد (دياب)، ولم تعلم ما حدث ولكنها تخاف منه ومن أفعاله، وذلك بعدما تهجم بعد الرجال على مخزن أسعد وبعد تبادل النار، توفي أحد الرجال.

وكانت الحلقة الماضية من العمل قد شهدت تدبير إسماعيل (أحمد خالد صالح) مكيدة إلى محمد عزت (آسر ياسين)، بعد معرفته بترتيب أسعد (دياب) لزواج شقيقته عاليا (تقى حسام) منه، حيث دعاه إلى شقته لتناول العشاء، وقام بإعطائه مخدرات وكحول، ليغيب عن الوعي، وأتى بإحدى السيدات إليه، وقام بتصويره معها ليوقعه مع أسعد، وعندما استيقظ محمد أوهمه بنومه حتى لا يسأله عما حدث.

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يُعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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