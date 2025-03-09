شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 9.. أكرم حسنى يبدأ تنفيذ طلبات روح "رحمة أحمد" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، بدء الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني" في تحقيق طلب سحر "رحمة أحمد"، ضمن سلسلة تحقيق طلبات أرواح ركاب الطائرة المنكوبة، للتخلص منهم.



وطلبت سحر أن يساعد أخيها طاطا، لينجح في أي شيء.



ويؤدي دور الركاب، الفنانة سوسن بدر والفنان محمد رضوان، والفنان أحمد الرافعي، والفنان سامي مغاوري، والفنانة رحمة أحمد فرج وعمر شرقي.



وكانت الحلقة الثامنة من مسلسل الكابتن، شهدت طلب الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، استشارة أرواح ركاب الطائرة، من أجل إنجاح زواج رانيا "وئام مجدى" وتامر "محمد طعيمة".



وخلال الحلقة استمع حسام عز الدين لمقترحات الأرواح لإنجاح الزواج، ولكنه استاء من كل المقترحات التى قدموها.

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