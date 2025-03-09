شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الله مصممة أزياء قلبي ومفتاحه تعطي العمل أريحية ومصداقية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أهم عناصر نجاح العمل الدرامي والسينمائي هو تصميم الأزياء، فتنسيق أزياء كل شخصية وفقاً لبنائها داخل الاحداث هو أحد اهم البنود التي يهتم بها المخرجين داخل أعمالهم منذ استلام الورق وحتي اسدال الستار عن العمل، فلكل عمل شكل مختلف عن غيره حتي وان كانا متقاربان من نفس الحبكة، وهنا تكمن شطارة مصمم الأزياء المسئول عن العمل لتميزه كل شخصية عن الأخرى.

فعلي سبيل المثال مسلسل "قلبي ومفتاحه" للمخرج الكبير تامر محسن، وبطولة كل من النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، يمتلك العمل الدرامي الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي شخصيات مختلفة البناء والاتجاهات، فهناك النجم آسر ياسين الذي يعد منحدر من طبقة متوسطة بعض الشيء وبعد خسارته لعمله واضطراره للعمل سائق يمتلك بعض رونق ماضيه من ملابس متناسقة مع طبقته السابقة، فهنا تكمن شطارة مصممة الأزياء إيناس عبد الله، المسئولة عن العمل، ولعل ما يميز ذلك العمل المتكامل هو تصميمات الأزياء المختلفة لكل شخصية.

النجم محمد دياب، وهو الشخصية الأكثر تعقيداً داخل الحبكة الدرامية، فهو شخص من منطقة ليست شعبية بالكامل كمناطق السيدة عائشة وزينب وضواحي القاهرة، ولكنه يسكن منطقة لحد ما شعبية التقاليد والفكر وليست المنازل، فكانت اختيارات ملابسه التي تحمل كلها ماركات عالمية ولكن يظهر عليها التزييف، فتلك الشخصيات من تلك المناطق والتي تعمل مثل هذه الاعمال الغير قانونية تلجئ الى شراء ملابس Mirror Copy، ولعل أحد اهم لجوء تلك الفئات لشراء تلك الماركات هو امتلاكهم أموال بشكل مفاجئ وسريع نتيجة الاعمال الغير قانونية وشعورهم بضرورة الاحتكاك بالطبقات الأعلى منها لإرضاء رغباتهم التي لا تنتهي، وعلى شاكله "أسعد" في قلبي ومفتاحه نجد النجم أحمد خالد صالح "إسماعيل" الذي يرتدي نفس نوعية الملابس التي تنم على نفس الفكر والايدولوجية الخاصة بمديره "أسعد"، ولم تنسي مصممة أزياء العمل ابراز تلك الميزة في تصميماتها فمنحت شخصياتها إضافات مثل ارتدائهم طقم ملابس بالكامل من نفس البراند وهو ما لا يفعله من يرتدي البراند الحقيقي الذي تعد أقل قطعة به تتجاوز آلاف الدولارات.

ولم تنسي مصممة الأزياء إيناس عبد الله، تصميمات النجمة مي عز الدين، التي غلب عليها طابع الشخصية التي انفتحت فجأة على عالم مختلف عكس التي كانت تعيشه، لتجد نفسها أمام عالم أكثر واقعية وبه حب، فكانت ملابسها عقلانية كونها شخصية ربه منزل تسكن في منصة المريوطية ولم يكن لها سابق معرفة بأحد قبل زواجها من "أسعد"، وفي حال تألقها في يوم فرحها على النجم آسر ياسين، ارتدت فستان من تصميم بسيط ولم تنسي ارتداء "بالطو" طوال الوقت لإخفاء معالم انوثتها حيث انها تعودت على ذلك في تركيب شخصيتها.

ففي النهاية تصميم أزياء مسلسل قلبي ومفتاحه، لمصممة الأزياء إيناس عبد الله كان بند مهم ونجح بشكل كبير في إرساء الشخصيات بشكل أكبر لدي المشاهدين.

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