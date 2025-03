شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 8.. العوضى يعترف بحبه لميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل اعتراف أحمد العوضى لنيران نور الدين بحبه لها كما عزمها على العشاء بصحبة أختها.

كما اعترفت له ميرنا نور الدين بانها تحبه ايضا وتبادله نفس المشاعر .

شهدت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل هروب ابن عصام السقا من أمه بعد ضرب زوجها له ليصل لوالده الذى دخل عليه الشقة وبعد ضربه أخبرته أنها متزوجة عرفي منه.

أيضا كانت هناك محاولة من عجيبة بدس السم إلى درتها وفاء (صفاء الطوخي) فى كوب شاي، ولكن جاء أحمد عبد العزيز وجلس معاهم لتترك الشاي وتنتهي الجلسة وتفشل محاولة عجيبة.

بدأت الحلقة 8 من مسلسل فهد البطل من خلال مواصلة تهديد حجاج عبد العظيم وفضحه لسر فهد بخصوص انه تربي فى اصلاحية مدعيا ان كارولين عزمي ليست شقيقته .

وحينما ذهبوا لقسم الشرطة أخبروه أنهم أشقاء واثبتوا بالورق قبل أن يقوم العوضى بإخراج دليل يثبت تورط حجاج عبد العظيم فى قضية اثار ليتم الحجز على والد كناريا فى القسم .



مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

