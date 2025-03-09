شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. حبس ياسمين عبد العزيز وبناتها في فيلا أبو العزم والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت الأزمة بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وعائلة أبو العزم المتمثلة في زوجها يوسف (خالد سليم) وحماتها اجلال (أنوشكا) خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث فوجئت ليل أن يوسف ذهب إلى مدرسة بناتها واصطحبهم معه إلى الفيلا دون إخبارها بالأمر.

تغضب ليل من تصرف يوسف وتذهب مسرعة إلى الفيلا وتجهز حقائب بناتها وعندما جاءت تخرج من باب الفيلا وجدت الحرس يمعنها من الخروج بناء على تعليمات من إجلال هانم لتجد ليل نفسها مجبوسه في فيلتها القديمة الخاصة بزوجها يوسف أبو العزم.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 8

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب

رفض إجلاللهجة التهديد من ليل، لها بعدكا زارتها فى المنزل محاولة لاقناعها باهمية زيجة يوسف لرقية العسكرى (نيكول سابا)، وتطلب لوالدة ليل التي تجسد دروها حنان سليمان أن تعقلها والا ستكون فى عداء شخصى معها.

وتؤكد اجلال لوالدة ليل أن ابنتها ستكون الخاسرة الوحيدة فيما يحدث لان بناتها من يوسف أبو العزم سيعيشوا معها في منزل العائلة وتمهلها أسبوع فقط وبعدها تأتي بأحفادها وتعود بهما الى الفيلا وأنها نادمة على حضورها إلى هنا وانها قللت من نفسها بسبب ذلك.



مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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