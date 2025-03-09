شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 8.. إسماعيل يطلب الزواج من عاليا ويعدها بترك أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 8 ذهاب إسماعيل (أحمد خالد صالح) إلى مكان تواجد عاليا (تقى حسام)، ويطلب منها أن يتزوجا، واعدا إياها بأنه سيترك العمل لدى أسعد (دياب).

وخلال الأحداث يعبر لها إسماعيل عن حبه الشديد، ويطلب منها ترك الرقص من أجله، لتوعده أنها ستترك الرقص إذا ترك العمل مع أسعد، ولكن تنتهي المقابلة بينهما بخناقة بعدما يخبرها بالمكيدة التي أوقعها بيها محمد (اسر ياسين) والفيديو الذي صوره له.

كما كشفت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 8 مرور محمد عزت (اسر ياسين) على إحدى لجان شرطة، وبعد الكشف عن السيارة وجد الضابط قطع حشيش بالسيارة، ليتم القبض عليه في الحال، ونقله إلى قسم الشرطة.

وخلال الأحداث دار حديث بين إسماعيل (أحمد خالد صالح) وأسعد (دياب) حول مقتل أحد الرجال خلال المشاجرة في المخزن، ليخبره أسعد أن تلك الجريمة عقابها كبير عند الله، ليرد عليه إسماعيل أنه عليه التوبة ودفع دية مقابل مقتل هذا الشخص، ليوعده دياب بذلك وأن يقوم بالذهاب إلى الحج برفقة 10 أشخاص آخرين.

ويحاول إسماعيل خلال الحديث الإيقاع بين محمد (اسر ياسين) وأسعد، ولكنه يخبره أنه بالفعل طرده من العمل ولا يريد الحديث عنه، ليطلب منه إسماعيل التقدم إلى أخته عاليا (تقى حسام)، ولكنه يرفض ذلك، ويخبره أنه يجب أن يختار لعاليا شخص من توبها ويشبهها أكثر.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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مسلسل قلبي ومفتاحه