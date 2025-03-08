أيقونة الطرب المغربي والأسطورة.. أبرز ما قاله النجوم على الراحلة نعيمة سميح

سميرة سعيدة: فقدت صديقة الطفولة

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سعد لمجرد: أيقونة الطرب المغربي

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لطيفة رأفت: وداعاً أيتها الأسطورة

نعيمة سميح في سطور

وُلدت المطربة المغربية نعيمة سميح في الدار البيضاء عام 1954 وبدأت مسيرتها الفنية مطلع حقبة السبعينيات من خلال برنامج "مواهب" الذي كان يشرف عليه الموسيقار الراحل عبد‭ ‬النبي الجراري.

من أشهر أغانيها "ياك آجرحي" و"جاري يا جاري" و"على غفلة" و"غاب علي الهلال" كما تعاملت مع كبار الملحنين أمثال عبد القادر الراشدي وعبد القادر وهبي وأحمد العلوي، وكذلك كبار الشعراء أمثال علي الحداني وأحمد الطيب العلج.

وُصفت بأنها سيدة الأغنية العصرية في المغرب، وسجلت اسمها كأصغر فنانة عربية وثالث مطربة عربية تغني على خشبة مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 1977 بعد كل من أم كلثوم وفيروز.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 11:50 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم السبت الموافق 8 من مارس؛ المطربة المغربية الشهيرة، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين، وقد حرص عدد من النجوم والفنانين على نعيها بكلمات مؤثرة، أبرزهم النجمةنعت النجمةرفيقة رحلتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام "، وقالت سعيد، في منشور النعي: "اليوم فقدت صديقة الطفولة. جزء كبير من ذكرياتي ووجها كان دائماً مشرقاً بالحياة والتلقائية".وتابعت "نعيمة لم تكن صوتاً استثنائياً فقط، بل كانت إنسانة دافئة، كريمة في مشاعرها، تملأ الدنيا بضحكتها وروحها الطيبة، منذ طفولتنا، كنت أنا الطفلة المشاغبة، وهي الفطرية التي تتصرف بعفوية نادرة، قربها من العائلة جعلها جزءاً من حياتي وحبها سيظل محفوراً في قلبي".واختتمت منشورها بكلمة مؤثرة لصديقتها وقالت: "رحلتِ لكن حضورك لن يغيب أبداً، رحمك الله يا نعيمة".كما حرص الفنانعلى نعي الراحلة عبر حسابه على "إنستغرام"؛ قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله السيدة نعيمة سميح، أيقونة الطرب المغربي وإحدى أقرب الفنانات إلى قلبي إنسانياً. كانت مثالاً للنقاء وطيبة القلب، ولديَّ معها ذكريات لا تُنسى. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، ويجعل مثواها الجنة".اطلعوا على: سعد لمجرد ينشر صورة طريفة مع ماجد المصري.. ما علاقة محمد هنيدي؟كما عبرتعن مشاعرها من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث قالت: "الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعاً العزيزة الغالية. وداعاً أيتها الأيقونة، وداعاً أيتها الأسطورة. لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".وتابعت: "عزاؤنا واحد في رحيل سيدة الطرب المغربي العزيزة التي عمرها لا تُنسى، نعيمة سميح. رحمة الله عليك في هذه الأيام المباركة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى أيام شهر رمضان، ليس بيننا وبينك إلا الدعاء الله يرحمك ويوسع عليك يا ربي".ومن جانبه حرص وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد على نعيها قائلاً إن الراحلة "إحدى القامات الفنية التي تركت بصمة خالدة في الوجدان المغربي بأعمالها التي عبرت الأجيال، وستظل شاهدة على موهبتها وإبداعها".يمكنكم متابعة سميرة سعيد في يوم ميلادها: أيقونة الموضة التي تتحدى الزمن بأسلوب شبابي

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