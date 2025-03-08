مي عز الدين توجه رسالة إلى تامر حسني بعد إشادته بمسلسل قلبي ومفتاحه

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 11:50 مساءً - تُنافس النجمة مي عز الدين بموسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" والذي تُجسد بطولته أمام عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب ومنذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل قد لاقى ردود فعل جيدة لدى المُشاهدين والذين قد عبروا عن إشادتهم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان كل من الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين قد تعاونا في عدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها سلسلة أفلام "عمر وسلمى" والتي قدما منها ثلاثة أجزاء، كما تعاونت الفنانة مي عز الدين مع الفنان تامر حسني بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "أدم" وظهرت أيضًا كضيفة شرف بفيلم "الفلوس".
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ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض ويأتي المسلسل من تأليف: تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج: تامر محسن.
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تامر حسني يوجه التحية لفريق عمل "قلبي ومفتاحه"وجاء من ضمن الذين اشادوا بمسلسل "قلبي ومفتاحه" الفنان تامر حسني، حيث نشر عبر خاصية الـ"ستوري" البوستر الرسمي للمسلسل وعلق عليه قائلًا: "يا مي مليون مبروك ليكي ولحبيبي آسر، مسلسل جميل بجد ألف ألف مبروك ليكوا ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن".
مي عز الدين لـ تامر حسني: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر"وقد حرصت بطلة المسلسل الفنانة مي عز الدين على توجيه رسالة للفنان تامر حسني عقب تهنئته لها بنجاح المسلسل، حيث أعادت نشر الـ"ستوري" الخاص به وقالت برسالتها له: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر يا أغلى الناس".
وكان كل من الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين قد تعاونا في عدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها سلسلة أفلام "عمر وسلمى" والتي قدما منها ثلاثة أجزاء، كما تعاونت الفنانة مي عز الدين مع الفنان تامر حسني بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "أدم" وظهرت أيضًا كضيفة شرف بفيلم "الفلوس".
يمكنك قراءة.. آخرهن نشوى مصطفى.. فنانات تغلّبن على أحزانهن بالتواجُد في موسم دراما رمضان 2025
تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض ويأتي المسلسل من تأليف: تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج: تامر محسن.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».