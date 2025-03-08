مصدر إلهام قوية وشجاعة.. بهذه الكلمات احتفلت النجمات بيوم المرأة العالمي

ليلى علوي: كل سنة وإنتي مصدر إلهام

إليسا: إنها ليست مجرد جزء من المشهد.. إنها تتخذ القرارات

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نانسي عجرم: العالم يشرق أكثر بفضلكن

هيفاء وهبي : تحية لكل امرأة موهوبة

سعد لمجرد يحتفل بوالدته وزوجته

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 11:50 مساءً - بكلمات القوة والشجاعة والدعم، حرصت عدد من النجمات بل والنجوم أيضًا على الاحتفال، والذي يصادف اليوم الموافق 8 مارس من كل عام، وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي داعمين إياها بشتى الطرق.وفي هذا الموضوع سوف نرصد لكم أبرز كلمات النجمات واحتفالاتهن بيوم المرأة العالمي .حرصت النجمة ليلى علوي على توجيه كلمة لكل سيدة ودعمها، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قالت من خلاله: "كل سنة وكل مرأة قوية، كل سنة وإنتي مصدر إلهام. يوم المرأة العالمي مش بس يوم للاحتفال بالمرأة . ده يوم بنفكر فيه نفسنا بقيمة كل ست في حياتنا. الست هي الحياة، هي الأم، الأخت، الصاحبة، والشريكة. هي اللي بتدي القوة والأمل، وبتصنع المستحيل. يارب كل ست تكون سعيدة ومحققة كل أحلامها".كما كتبت النجمة اللبنانيةمن خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، منشورًا قدمت من خلاله التحية لكل سيدة بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث قالت: "إنها ليست مجرد جزء من المشهد. إنها تتخذ القرارات، وتكسر الحدود، وتقود بقوة وثقة. كل قرار، وكل حركة، تشكلت من خلال رؤيتها وقوتها".وأكملت: "تحية لكل امرأة تمتلك مساحتها وصوتها وقصتها. يوم المرأة السعيد".أطلعوا على إليكم أبرز نجوم أغاني تترات المسلسلات المصرية برمضان 2025ومن جانبها احتفلت النجمة نانسي عجرم من خلال حسابها على "إكس"، قائلة: "إلى النساء اللواتي يلهمن ويقودن ويخلقن التغيير. العالم يشرق أكثر بفضلكن . يوم المرأة السعيد".وقالتمن خلال حسابها على "إكس" احتفالًا بهذا اليوم: "تحية لكل امرأة فخورة، محبة، قوية، موهوبة، وشجاعة".كما حرص الفنان المغربيعلى الاحتفال بيوم المرأة العالمي، من خلال حسابه على "إنستغرام"، حيث احتفل بوالدته وزوجته ووجه لهن رسالة قائلًا : "في هذا اليوم المميز، أحتفي بكل امرأة تجعل هذا العالم أكثر جمالًا وقوة بحضورها وروحها".وأكمل لمجرد : "ومن بينهن، هناك امرأتان تنيران حياتي بحب لا مثيل له .. أمي الحبيبة وزوجتي العزيزة أمي، حبك ودعمك هما أعظم ما وهبتني الحياة، ووجودك في حياتي نعمة لا تقدر بثمن .وزوجتي الغالية، أنتِ روحي وسعادتي، وكل لحظة معك هي هدية ثمينة ..كل عام وأنتن جميعًا رمز الحب والنور في هذا العالم".يمكنكم متابعة بسبب مروحة وفي العيادة وأثناء نزهة .. قصص حب بين المشاهير بدأت صدفةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».