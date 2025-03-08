سعيد الماروق يعود للسينما المصرية بفيلمين جديدين بعد غياب طويل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج اللبناني سعيد الماروق عن تحضيره لفيلمين سينمائيين سيصوران في مصر، وذلك بعد غيابه عن السينما المصرية منذ فيلم "الفلوس" الذي أخرجه عام 2019، حيث أن المشروع السينمائي الجديد سيتضمن فيلمين من الإنتاج الضخم تحت إشراف الماروق، الأول بعنوان "حفلة موت" وهو فيلم تشويق وإثارة من تأليف طارق بدوي، أما الثاني فيحمل اسم "كاموفلاج" وهو فيلم أكشن لايت كوميدي من تأليف أسامة حسام الدين.

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فيما يخص أعماله الأخيرة، أتم الماروق إخراج مسلسل "وحوش" الكويتي القصير، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الجريمة ويتألف من عشر حلقات. المسلسل يتناول مجموعة من الجرائم الحقيقية في الكويت وهو من تأليف فيصل البلوشي. يتكون المسلسل من أربع حكايات، وقد أخرج الماروق منها حكايتين هما "وحش أمينة" و"وحش البنوك"، حيث بدأ عرض الأخيرة منذ الأمس. كما رشح الماروق المخرج محمد سلامة لإخراج الحكايات المتبقية.

المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وأصبح الترند الأول في دول الخليج، بفضل جودة الإخراج وأداء الممثلين.