رامي صبري يحقق نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "الحب عيبنا"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت أغنية "الحب عيبنا" للفنان المصري رامي صبري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تصدرت التريند، بعد أن أُطلقت بالتزامن مع عرض مسلسل "وتقابل حبيب"، الأغنية تزامنت مع أحداث المسلسل الذي تشارك في بطولته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى جانب كريم فهمي، خالد سليم، ونيكول سابا.



تتضمن الأغنية كلمات حزينة تعكس مشاعر الخيانة التي تجسدها شخصية "ليل الحسيني" (ياسمين عبد العزيز) بعد اكتشاف خيانة زوجها "يوسف" (خالد سليم) مع "نيكول سابا". كلمات الأغنية كتبها كريم فهمي، أحد أبطال العمل، بينما تولى عمرو الشاذلي تلحينها.