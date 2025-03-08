نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف مسلم عن الغناء

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، تحت قيادة الفنان مصطفى كامل، قراراً بإيقاف الفنان مصطفى زكريا محمد، المعروف بـ"مسلم"، عن مزاولة مهنة الغناء بعد عدم التزامه بالقوانين واللوائح المعتمدة في النقابة، وذكرت النقابة في بيانها أن هذا القرار جاء بعد تلقيها عدد من الشكاوى ضد مسلم، حيث تبين عدم التزامه بالمواعيد والعقود المبرمة مع منظمي الحفلات، مما دفع النقابة إلى سحب التصريح السنوي الممنوح له، وأوضحت النقابة أنها ستظل تتخذ خطوات فورية وحازمة ضد أي مخالفة للقوانين المعمول بها في الوسط الفني، مع التأكيد على التزامها بالمراقبة المستمرة لضمان احترام القواعد.

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