فاجأ الممثّل المصرّي، حسين فهمي، الجمهور بالتصريح عن أسباب إنفصاله عن مواطنته الممثلة ميرفت آمين، بعد ٣٩ عاماً من طلاقهما.
في التفاصيل، قال “فهمي”، في برنامج “لعرافة”، الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبي، أن الإنفصال حصل بسبب إختلاف في وجهات النظر أوصلهما الى طريق لم يكن مسدوداً كلياً، لكن لم يتمكّنا من الإتفاق، فقرّرا الطلاق.
وأضاف “فهمي”، ان طلاقهما لم يتسبّب بأي فجوة بينهما، بسبب إبنتهما الوحيدة “منّة”.
أما عن عودة التعاون بينهما في إعلان رمضاني هذا العام، بعد كل تلك السنوات، فأشار “فهمي”، ان الفرصة لم تكن متاحة قبل ذلك ليتشاركا في عمل فنّي مشترك وعندما وُجدت الفكرة التي نُفذّت بطريقة جيدة، تمّ التعاون، مؤكداً ان علاقتهما يسودها الودّ والإحترام المتبادل لذلك لم يكن هناك أي مانع من لقائهما من جديد.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
وفي سيّاق الحديث عن إبنته منّة، قال فهمي أنها ليست محظوظة مثله في الحب والزواج، فقد مرّت بثلاث تجارب زواج غير ناجحة وانها كانت ضحية شهرة والدّيها.
نذكر ان حسين فهمي يتألق هذا العام في المسلسل الرمضاني “كامل العدد”، بجزئه الثالث من أنتاج شركة “إيغل فيلمز”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ٣٩ عامًا… حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت آمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.