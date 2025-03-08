بعد ٣٩ عامًا… حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت آمين

فاجأ الممثّل المصرّي، حسين فهمي، الجمهور بالتصريح عن أسباب إنفصاله عن مواطنته الممثلة ميرفت آمين، بعد ٣٩ عاماً من طلاقهما.

في التفاصيل، قال “فهمي”، في برنامج “لعرافة”، الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبي، أن الإنفصال حصل بسبب إختلاف في وجهات النظر أوصلهما الى طريق لم يكن مسدوداً كلياً، لكن لم يتمكّنا من الإتفاق، فقرّرا الطلاق.

وأضاف “فهمي”، ان طلاقهما لم يتسبّب بأي فجوة بينهما، بسبب إبنتهما الوحيدة “منّة”.

أما عن عودة التعاون بينهما في إعلان رمضاني هذا العام، بعد كل تلك السنوات، فأشار “فهمي”، ان الفرصة لم تكن متاحة قبل ذلك ليتشاركا في عمل فنّي مشترك وعندما وُجدت الفكرة التي نُفذّت بطريقة جيدة، تمّ التعاون، مؤكداً ان علاقتهما يسودها الودّ والإحترام المتبادل لذلك لم يكن هناك أي مانع من لقائهما من جديد.

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وفي سيّاق الحديث عن إبنته منّة، قال فهمي أنها ليست محظوظة مثله في الحب والزواج، فقد مرّت بثلاث تجارب زواج غير ناجحة وانها كانت ضحية شهرة والدّيها.

نذكر ان حسين فهمي يتألق هذا العام في المسلسل الرمضاني “كامل العدد”، بجزئه الثالث من أنتاج شركة “إيغل فيلمز”.