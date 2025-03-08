شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا وبتول الحداد من كواليس مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة بتول الحداد صورا جديدة من كواليس مسلسل وتقابل حبيب برفقة الفنانة نيكول سابا، وكتبت عليها معلقة: "أجمل وأحلى رقية العسكري".













تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يعرض مسلسل "وتقابل حبيب" على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحًا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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