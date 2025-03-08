شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. أنوشكا تغضب من تهديدات ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

رفضت إجلال (أنوشكا) لهجة التهديد من ليل (ياسمين عبد العزيز) لها بعدما زارتها فى المنزل محاولة لإقناعها بأهمية زيجة يوسف (خالد سليم) لرقية العسكرى (نيكول سابا)، وتطلب لوالدة ليل التي تجسد دروها حنان سليمان أن تعقلها وإلا ستكون فى عداء شخصى معها.

وتؤكد إجلال لوالدة ليل أن ابنتها ستكون الخاسرة الوحيدة فيما يحدث لأن بناتها من يوسف أبو العزم سيعيشوا معها في منزل العائلة وتمهلها أسبوع فقط وبعدها تأتي بأحفادها وتعود بهما إلى الفيلا، وأنها نادمة على حضورها إلى هنا وأنها قللت من نفسها بسبب ذلك.

وذهبت إجلال إلى ليل في منزل والدتها حنان سليمان خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك من أجل الحديث معها في أزمة زواج ابنها يوسف عليها من رقية العسكرى، ومحاولة إقناع ليل بأن ما حدث كان صروريا ولمصلحة العائلة، وتدخل إجلال على ليل في غرفتها.

تتحدث إجلال مع ليل على أنه من المفترض أن تكون مصلحة العيلة هي مصلحتها، وأنها كانت على علم بهذه الزيجة لأن أى شىء يحدث في العائلة لا يتم بدون موافقتها، وتحاول إقناعها بأن زواج يوسف من رقية في مصلحتها ومصلحة أبنائها لترفض ليل أى تفسيرات أو تبريرات وتطلب من إجلال مساعدتها في الطلاق من يوسف، وتؤكد على إظهار وجهها الثاني للحفاظ على كرامتها.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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