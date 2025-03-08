شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 9.. مريم الجندى تتفق مع طه دسوقى لسجن محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 9، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، مقابلة "مفتاح" طه دسوقي لـ "تهاني" مريم الجندي، والتى تحدثت معه بخصوص مقتل "قطايف" معتز هشام، وإنها تشك في "ماجد" محمود حميدة، ولا تستبعد هذا الأمر عنه، فمن يستغل الأطفال يستطيع فعل أى شىء، ويجب أن يتم سجن هذا الرجل.

وشهدت الحلقة حديثا بين "ولعة" أحمد مالك و"مفتاح" طه دسوقي، عن النصف الثاني فى كل حياة منهما، كما أخبر "مفتاح" "ولعة" بما حكته له الصحفية "تهانى" وقيام "قطايف" قبل وفاته بسرقة ملف من مكتب "ماجد".

وصعد "ولعة ومفتاح" لمكتب "ماجد" محمود حميدة، وسألوه عن قصة الملف الذى سرقه "قطايف" معتز هشام قبل وفاته، ولكن تظاهر بعدم معرفة أى شئ.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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