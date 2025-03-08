شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. مصطفى شعبان يصعد بابنه للجبل والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بصعود حكيم للجبل نحو المقبرة ومعه ابنه الرضيع، وبمجرد صعوده كان هناك من يترصد له حيث صوب الارهابيون السلاح عليهم، دون أن يراهم، وكان حكيم ينوى أن يدخل المقبرة التي يخزن فيها كل أملاكه حتى أنه قام بفصل الألغام، فهل سيطلق الارهابيون النار عليهم، هذا ماسيتضح خلال أحداث الحلقة القادمة.

دخل حكيم باشا" مصطفى شعبان" على ابنه الرضيع وجده يبكى وحوله بنات العائلة، الأمر الذي جن جنونه، ونادى لغزل" دينا فؤاد" التي كانت تنتهى من أعمال المنزل كما أمرتها برنسة" سهر الصايغ"، فصرخ في وجهها أنها موجودة في القصر فقط من أجل رعاية ابنها، ولا تقوم بفعل أي شيء في القصر، مما أثار غضب برنسة التي ندهت على زوجاته الاثنين حتى يكملوا تنظيف المنزل وحاولت إثارة الغيرة في قلوبهم من ناحية غزل التي أراد حكيم أن يريحها لأنها أم ولده.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث طلب نوح" أحمد فؤاد سليم" من حكيم باشا" مصطفى شعبان، أن يشرك ابناءه بحر" محمد نجاتي" وسليم" منذر ريحانة" معه في العمل، ووافق حكيم الذي أكد أنه طالما طلب منهم ذلك، وعرض بحر عليه صفقة مقبرة أثار ب 100 مليون جنيه، ووافق حكيم ولكن سليم قال له أنه يستطيع أن يأخذها بنصف الثمن ومعه رجاله، الأمر الذي رفضه حكيم لأنه لا يريد أن يزيد من أعدائه.

كما شهدت محاولة غزل" دينا فؤاد" أن تخضع لجميع الأوامر التي تمليها عليها برنسة" سهر الصايغ" من تنظيف القصر وتحضير الطعام، وكانت جميع ردودها منمقة عليها، حتى أن برنسة لم تعرف كيف تضايقها، فلم تجد سوى إهانتها عن طريق أكل اللب ورميه على الأرض وتأمرها بأن تقوم بلمه من على الأرض، وبرغم كسرة غزل إلا أنها خضعت لأمرها تجنباً للمشاكل.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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