شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 9 .. عبيد يحاول قتل بابا ماجد بالسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 9، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "عبيد" مينا أبو الدهب مع "أمينة" دنيا ماهر، وأخبرها بأنه ليس جباناً وأنه أحبها كثيراً وسوف يريها ما سيفعله.

ذهب "عبيد" لغرفة "ماجد" محمود حميدة، ممسكاً سكينا، وحاول قتله أثناء نومه، لكن "ماجد" استيقظ قبل أن يفعل شيئا، لتسقط السكين من يد "عبيد" ويخرج مغادرا الدار سريعاً وذهب إلى السيرك الذى كان يعمل فيه قبل معرفته بـ"ماجد".

وشهدت الحلقة ذهاب "ولعة" أحمد مالك لـ "سيد" واعتذر له عن خطوة الزواج من والدته، فيما ذهب "مفتاح" لمقابلة "تهانى" مريم الجندي وأخبرته بأن "قطايف" سرق ملفا من مكتب "ماجد" محمود حميدة، وأخبرته بمحتوى الأوراق التى يتضمنها الملف، ولكن سعاد "جلا هشام" جاءت وأنهت هذه المقابلة.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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