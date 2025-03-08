شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر خضير يختم الحلقة الثامنة من إخواتى بأغنية بحلم لـ حسن الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، بأغنية "بحلم" للمطرب الشعبي حسن الأسمر، حيث ينهي المخرج محمد شاكر خضير كل حلقة في المسلسل بأغنية مختلفة، وكانت تلك الأغنية هي ختام الحلقة الثامنة.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل، وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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