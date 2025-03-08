شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي .. روبى تستعيد الدولارات من فرحات بعد سرقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة روبي "أحلام" الدولارات التي سرقتها النجم "حاتم صلاح" زوج شقيقتها، ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، حيث قامت بسؤال أطفالها، واتضح لها أنه آخر من قام بزيارتهم، وسرعان ما انتقلت إلى منزل والده وقامت بتفتيشه لتجد الدولارات مخبأه داخل مرتبه السرير.

وانتقلت أحداث الحلقة الثامنة، إلى منزل شيرين رضا "مدام رقية" والتي ما زالت تبحث عن جواب توت غنخ آمون، لتنتقل الأحداث إلى منزل فرحات، ليعود إلى منزله ويكتشف أن أحلام قامت باستعادة أموالها.

وتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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حاتم صلاح في الحلقة 8