شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ8 من مسلسل إخواتى.. نجلاء تقترب للرقص وناهد وفرحات يتبنيان طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، مشهد اقتراب النجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء" من العودة للرقص، حيث ذهبت للبحث عن مدربها السابق في أحد الأماكن، وسرعان ما انتهت المحاولات بالفشل، ولكنها ستعاود مرة أخرى البحث عنه.

وانتقلت احداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، إلى مشهد للنجمة روبي "أحلام" داخل إحدى المدارس الدولية، حيث تنوي نقل أطفالها إلى تلك المدرسة الجديدة، بعد حصولها على الآلاف الدولارات، لتنتقل الأحداث إلى مشهد وصول كل من النجمة كندة علوش "ناهد" وزوجها حاتم صلاح "فرحات" إلى دار الايتام لإتمام عملية تبني طفل بعد ان علمت بمرضها بالعقم.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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كندة علوش وحاتم صلاح



نجلاء تعود للرقص