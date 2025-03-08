شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 8 من مسلسل إخواتى.. هشام يسرق جواب توت غنخ آمون وفرحات يساوم أحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، مشهد سرقة "هشام" لجواب زوجة توت غنخ آمون، بعد تورطه مع مدام رقية "شيرين رضا"، لتفاجئه زوجته "سها" بضرورة إعادة الجواب، بعد حصولها على أموال من صاحب العمل الجديد الذي تعمل معه.

وانتقلت الأحداث إلى مشهد جمع بين فرحات وأحلام، أسفل منزلها، بعد أن حرص على مساومتها بالإبلاغ عنها بالاتجار في العملة الصعبة أو مقايضتها ومنحها أموالا من التي بحوزتها.

وكانت قد استعادت النجمة روبي "أحلام" الدولارات التي سرقتها النجم "حاتم صلاح" زوج شقيقتها، ضمن أحداث الحلقة الثامنة، حيث قامت بسؤال أطفالها واتضح لها أنه آخر من قام بزيارتهم، وسرعان ما انتقلت إلى منزل والده وقامت بتفتيشه لتجد الدولارات مخبأة داخل مرتبة السرير.

وانتقلت أحداث الحلقة الثامنة، إلى منزل شيرين رضا "مدام رقية" والتي ما زالت تبحث عن جواب توت غنخ آمون، لتنتقل الأحداث إلى منزل فرحات، ليعود إلى منزل ويكتشف أن أحلام قامت باستعادة أموالها.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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روبي تستعيد الدولارات